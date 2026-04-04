Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Кухарчук - статистика

Зенит
25 января 2003 (23), Санкт-Петербург
#79 | Полузащитник
177 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Родина-М
9 : 1
20.06.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Арсенал-2
1 : 1
31.05.2026
Зенит
9' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Зенит
1 : 0
23.05.2026
Строгино
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
СКА-Хабаровск-2
5 : 0
15.05.2026
Зенит
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Зенит
1 : 3
08.05.2026
Шумбрат
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Спартак Т
2 : 0
02.05.2026
Зенит
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
0 : 1
25.04.2026
Авангард
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Зенит
0 : 2
11.04.2026
Рязань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Зенит
2 : 0
04.04.2026
Ротор-2
Был в запасе
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
1
На жену Семака подали в суд
12:50
Миранчука шокировали вопросы американских игроков про водку, холод и медведей
12:10
Роналду принял решение о будущем в сборной Португали
11:52
ФИФА допустила одну из сборных на ЧМ-2026, несмотря на грубое нарушение регламента
11:43
Миранчук сравнил сервис в Москве и США
11:26
2
Морган раскрыл, что именно взбесило Роналду в сборной Португалии
11:13
2
«Барселона» продлила контракт с ведущим нападающим
10:37
1
ФотоКапитан России сыграет с Нигерией в повязке с хохломской росписью
10:34
1
ФотоМесси прокомментировал тренировки перед последним матчем в сборной Аргентины
10:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+