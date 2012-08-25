Байе Джиби Фалл - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Байе Джиби
|Фамилия
|Фалл
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тиес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Имя
|Байе Джиби
|Фамилия
|Фалл
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тиес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2012
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:1
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|25.08.2012
|1' -62'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|0:3
|Бавария (Мюнхен)
|9'