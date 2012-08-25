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    Байе Джиби Фалл - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Байе Джиби
    Фамилия Фалл
    Команда Гройтер Фюрт
    Состав Основной
    Родной город Тиес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 187
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гройтер Фюрт 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2012 1' -90' Майнц (Майнц) 0:1 Гройтер Фюрт (Фюрт)
    25.08.2012 1' -62' Гройтер Фюрт (Фюрт) 0:3 Бавария (Мюнхен)
    9'
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