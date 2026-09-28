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Япония. Джей-лига
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Касива Рейсол
Koki Kumasaka
Статистика
Koki Kumasaka - статистика
Касива Рейсол
#27 | Полузащитник
Япония
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
1' - 8'
8'
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 1
16.09.2026
Касива Рейсол
46' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Япония. Джей-лига 2026
Отбор Кубка Азии 2025/2026
Япония. Джей-лига 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Япония
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
1' - 8'
8'
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Был в запасе
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