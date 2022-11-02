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Михаил Филиппов
Статистика
Михаил Филиппов - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1992 (34)
#47 | Вратарь
190 см | 90 кг
Россия
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Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/16 финала
Шинник
0 : 0
02.11.2022
Кубань
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/32 финала
Ротор
1 : 2
05.10.2022
Шинник
Был в запасе
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