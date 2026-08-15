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Германия. Вторая Бундеслига
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Карлсруэ
Себастьян Юнг
Статистика
€ 300 тыс
Себастьян Юнг - статистика
Карлсруэ
22 июня 1990 (36), Кёнигштайн
#2 | Защитник
179 см | 70 кг
Германия
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И
Г
П
Ж
К
Карлсруэ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
15.08.2026
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Карлсруэ
2 : 1
08.08.2026
Арминия
1' - 90'
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