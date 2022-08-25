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Артем Громов
Статистика
Артем Громов - статистика
Завершил карьеру
14 января 1990 (36)
#28 | Нападающий
178 см | 72 кг
Украина
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Украина. Плей-офф 2017/2018
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Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Днепр-1
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
3 : 0
25.08.2022
Днепр-1
70' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Днепр-1
1 : 2
18.08.2022
АЕК
46' - 90'
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