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МЛС 2026
Команды
Ванкувер Уайткепс
Jeevan Badwal
Статистика
Jeevan Badwal - статистика
Ванкувер Уайткепс
#59 | Полузащитник
Канада
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
52'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
64' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ванкувер Уайткепс
20
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
20.09.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
52'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
64' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Канзаc Сити
0 : 3
30.08.2026
Ванкувер Уайткепс
62' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
0 : 2
17.08.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 18'
18'
США. МЛС, 19 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
02.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 82'
81'
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
26.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
24'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
4 : 3
23.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 62'
12'
58'
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
2 : 4
24.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 84'
45'
63'
США. МЛС, 14 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 85'
США. МЛС, 13 тур
Даллас
2 : 3
14.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 63'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 1
26.04.2026
Колорадо
46' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
18.04.2026
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
12.04.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
05.04.2026
Портленд
1' - 82'
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
65' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
15.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 4
08.03.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 55'
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
01.03.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
22.02.2026
Реал Солт-Лейк
86' - 90'
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