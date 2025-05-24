Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Fabricio Oviedo - статистика

Росарио Сентраль
#39 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
18
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Серветт
3 : 3
24.05.2025
Лозанна-Спорт
90' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
18.05.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
2 : 3
14.05.2025
Базель
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
11.05.2025
Лозанна-Спорт
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
03.05.2025
Янг Бойз
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
21.04.2025
Лугано
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Винтертур
1 : 0
12.04.2025
Лозанна-Спорт
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
05.04.2025
Сьон
86' - 90'
89'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Цюрих
2 : 2
02.04.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лозанна-Спорт
1 : 4
30.03.2025
Люцерн
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Санкт-Галлен
0 : 2
15.03.2025
Лозанна-Спорт
1' - 62'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Янг Бойз
3 : 0
08.03.2025
Лозанна-Спорт
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
01.03.2025
Серветт
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.02.2025
Грассхоппер
79' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Базель
1 : 1
16.02.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лозанна-Спорт
4 : 1
08.02.2025
Ивердон
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
2 : 2
04.02.2025
Лозанна-Спорт
81' - 90'
85'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
01.02.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Санкт-Галлен
3 : 2
26.01.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
19.01.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Лугано
1 : 4
15.12.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
08.12.2024
Цюрих
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
1 : 1
30.11.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
23.11.2024
Сьон
80' - 90'
80'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Винтертур
1 : 0
09.11.2024
Лозанна-Спорт
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
03.11.2024
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Ивердон
0 : 3
29.10.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
20.10.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
2 : 2
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
84' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.08.2024
Лозанна-Спорт
61' - 90'
Главные новости
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
Сын Юрана думал о смене фамилии
00:28
Карпин назвал самое ценное качество нынешней сборной России
00:12
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:41
3
«Спартак» потратит 25+ миллионов на новый контракт Барко
Вчера, 23:29
1
Барко мог бесплатно уйти из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 22:58
7
Список финалистов премии Golden Boy-2026
Вчера, 22:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+