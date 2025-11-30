Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ismaël Seone - статистика

Хаугесунд
#20 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаугесунд
11
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
2 : 2
31.08.2025
Хаугесунд
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Хаугесунд
2 : 3
24.08.2025
Волеренга
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Хаугесунд
3 : 2
10.08.2025
Сарпсборг 08
66' - 90'
76'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стремсгодсет
2 : 0
03.08.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
0 : 3
26.07.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Волеренга
3 : 0
20.07.2025
Хаугесунд
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
0 : 2
13.07.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
06.07.2025
Хаугесунд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Хаугесунд
0 : 0
29.06.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сандефьорд
4 : 0
22.06.2025
Хаугесунд
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Хаугесунд
0 : 4
01.06.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Хаугесунд
0 : 2
25.05.2025
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Русенборг
1 : 0
16.05.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Хаугесунд
1 : 4
11.05.2025
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Мольде
2 : 1
04.05.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Викинг
5 : 1
30.04.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Хаугесунд
0 : 0
27.04.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Брюне
3 : 1
21.04.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 5
06.04.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
1 : 0
30.03.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Главные новости
Барко мог бесплатно уйти из «Спартака» в «Зенит»
22:58
1
Список финалистов премии Golden Boy-2026
22:53
Мостовой рассказал о своем влиянии на продление контракта Барко со «Спартаком»
22:41
2
Сборная России лишилась еще одного защитника
22:30
Стало известно, почему «Спартак» так долго не мог продлить контракт с Барко
21:43
2
Тренер Нигерии: «Клубы не очень хотят отпускать игроков в Россию»
21:13
Карпина обвинили в том, что игрок ЦСКА может пропустить матч с «Родиной»
20:57
2
Юран: «Конечно, я привел бы «Спартак» к чемпионству, но меня боятся приглашать»
20:49
3
«Динамо» отреагировало на завершение карьеры Овечкина в НХЛ
20:15
Карпин честно ответил, просили ли «Зенит» и «Краснодар» отпустить игроков из сборной
19:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+