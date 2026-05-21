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Ghassan - статистика

Аль-Охдуд
#87 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Охдуд
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Охдуд
0 : 2
11.04.2026
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Шабаб
2 : 0
14.03.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
0 : 5
07.03.2026
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Нажма
1 : 3
28.02.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Охдуд
0 : 6
05.02.2026
Аль-Хиляль
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
02.02.2026
Неом
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 0
30.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
26.01.2026
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Охдуд
2 : 2
21.01.2026
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
2 : 0
02.01.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
0 : 1
30.12.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Наср
3 : 0
27.12.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Охдуд
1 : 1
23.11.2025
Аль-Шабаб
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
2 : 0
07.11.2025
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Охдуд
2 : 1
31.10.2025
Аль-Нажма
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Кадисия
0 : 0
25.10.2025
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
18.10.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
25.09.2025
Аль-Охдуд
87' - 90'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Неом
1 : 0
18.09.2025
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Охдуд
2 : 3
13.09.2025
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Охдуд
2 : 5
30.08.2025
Аль-Иттихад
Был в запасе
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