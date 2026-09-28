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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Даниэле Гиларди
Статистика
€ 18 млн
Даниэле Гиларди - статистика
Рома
6 января 2003 (23), Лукка
#87 | Защитник
189 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
66' - 90'
89'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
62' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
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Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Молодежный чемпионат Европы 2025
Италия. Серия А 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
66' - 90'
89'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
62' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
Был в запасе
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