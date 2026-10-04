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Испания. Сегунда
Команды
Вальядолид
Víctor Fernández
Статистика
Víctor Fernández - статистика
Вальядолид
#30 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 8 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
04.10.2026
Вальядолид
1' - 82'
10, 26'
78'
Испания. Сегунда, 7 тур
Вальядолид
3 : 1
27.09.2026
Кордоба
1' - 72'
54'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 1
20.09.2026
Вальядолид
1' - 70'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
55' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
1' - 60'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
8
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 8 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
04.10.2026
Вальядолид
1' - 82'
10, 26'
78'
Испания. Сегунда, 7 тур
Вальядолид
3 : 1
27.09.2026
Кордоба
1' - 72'
54'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 1
20.09.2026
Вальядолид
1' - 70'
Испания. Сегунда, 5 тур
Вальядолид
0 : 3
13.09.2026
Овьедо
55' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Вальядолид
1 : 0
05.09.2026
ФК Андорра
1' - 60'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
1 : 1
30.08.2026
Вальядолид
69' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
1 : 0
23.08.2026
Вальядолид
61' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Мальорка
2 : 0
15.08.2026
Вальядолид
1' - 73'
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