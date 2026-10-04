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Испания. Сегунда
Команды
Мальорка
Aboubaka Soumahoro
Статистика
Aboubaka Soumahoro - статистика
Мальорка
#22 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
1' - 74'
71'
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
1' - 90'
56'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
1' - 74'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
62' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
1' - 74'
71'
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
1' - 90'
56'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
1' - 74'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
62' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
84' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Мальорка
2 : 0
15.08.2026
Вальядолид
Был в запасе
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