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Испания. Сегунда
Команды
Лас-Пальмас
Adrián Vázquez
Статистика
Adrián Vázquez - статистика
Лас-Пальмас
#44 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Эйбар
3 : 2
27.09.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
01.06.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
4 : 1
25.05.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Кордоба
1 : 2
19.05.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Бургос
3 : 2
10.05.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Кордоба
4 : 2
02.05.2025
Кадис
88' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Овьедо
2 : 3
21.12.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Кордоба
2 : 1
17.12.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Леванте
2 : 2
14.12.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Спортинг
2 : 0
01.12.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Альмерия
4 : 0
26.11.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Кордоба
2 : 2
23.11.2024
Сарагоса
1' - 90'
30'
Испания. Сегунда, 15 тур
Кадис
2 : 0
17.11.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
26.10.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Гранада
1 : 0
13.10.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Альбасете
1 : 1
06.10.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Мирандес
1 : 0
16.08.2024
Кордоба
Был в запасе
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