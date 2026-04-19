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Метц
#7 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 3
19.04.2026
Париж
1' - 90'
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