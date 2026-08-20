Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Нью-Йорк Ред Буллз
Nehuen Benedetti
Статистика
Nehuen Benedetti - статистика
Нью-Йорк Ред Буллз
#39 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Аргентина. Примера 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Ред Буллз
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
02.08.2026
Орландо Сити
85' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Канзаc Сити
1 : 2
24.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
73' - 90'
87'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
17.05.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
1 : 3
09.05.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
03.05.2026
Даллас
66' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
2 : 0
26.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
85' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 4
23.04.2026
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
65' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
80' - 90'
Главные новости
В сборной России Дзюбу сравнили с Криштиану Роналду
13:22
ЦСКА хочет купить игрока основы «Спартака»
13:03
1
Молодой игрок «Зенита» рассказал, как Глушенков заставил его пить алкоголь
12:59
1
Дуран – о зарплате в «Зените»: «Чем больше, тем лучше»
12:52
1
Сафонов: «В России будет молодежь, которая с детства за «ПСЖ»
12:29
Тренер Португалии: «Роналду не может закончить карьеру в сборной со слезами»
12:14
1
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
2
Мостовой рассказал, как прятался от армии в Тарасовке
11:25
16
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
12
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+