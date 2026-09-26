Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2026/2027 Англия. Премьер-лига 2026/2027 Лига наций 2026/2027 Суперкубок Англии 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Англия. Кубок 2025/2026 Англия. Кубок лиги 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок Англии 2024