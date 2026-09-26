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Манчестер Сити
Нико О'Райли
Статистика
€ 70 млн
Нико О'Райли - статистика
Манчестер Сити
21 марта 2005 (21), Манчестер
#3 | Полузащитник
193 см
Англия | Ямайка
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
1' - 90'
40'
67'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
5 : 3
20.09.2026
Сандерленд
85' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Сити
5 : 0
17.09.2026
Норвич Сити
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
13.09.2026
Манчестер Сити
82' - 90'
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Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Суперкубок Англии 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Сити
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Сити
5 : 0
17.09.2026
Норвич Сити
1' - 90'
90'
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