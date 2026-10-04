Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Тальерес де Кордоба
Juan Sforza
Статистика
Juan Sforza - статистика
Тальерес де Кордоба
#15 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 11 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
04.10.2026
Бельграно
1' - 90'
Аргентина. Примера, 10 тур
Институто
3 : 1
20.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Тальерес де Кордоба
2 : 1
13.09.2026
Унион Санта-Фе
1' - 90'
77'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
06.09.2026
Тальерес де Кордоба
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
8
0
0
0
0
Васко да Гама
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Жувентуде
0 : 2
03.11.2025
Палмейрас
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
3 : 1
26.10.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Жувентуде
1 : 0
21.10.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
1 : 0
17.10.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
4 : 1
12.10.2025
Жувентуде
1' - 53'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
01.10.2025
Жувентуде
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
28.09.2025
Интернасьонал
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
0 : 2
14.09.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Васко да Гама
1 : 1
10.08.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Васко да Гама
1 : 1
19.07.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Васко да Гама
0 : 2
01.06.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Флуминенсе
2 : 1
25.05.2025
Васко да Гама
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
3 : 0
18.05.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
2 : 1
11.05.2025
Васко да Гама
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Васко да Гама
0 : 1
04.05.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
1 : 0
28.04.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
0 : 0
20.04.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Коринтианс
3 : 0
06.04.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
1
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
Фото
Стало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
4
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
3
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+