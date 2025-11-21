Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

I. Ndiaye - статистика

КФУМ-Камератене
#28
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
КФУМ-Камератене
14
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
КФУМ-Камератене
1 : 2
21.11.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
1 : 1
09.11.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
19.10.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стремсгодсет
1 : 1
05.10.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
01.10.2025
Фредрикстад
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
14.09.2025
Викинг
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Тромсе
2 : 0
31.08.2025
КФУМ-Камератене
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
22.08.2025
ХамКам
1' - 68'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
17.08.2025
Мольде
1' - 61'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Брюне
0 : 0
10.08.2025
КФУМ-Камератене
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
4 : 1
03.08.2025
Русенборг
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
0 : 5
26.07.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
19.07.2025
Бранн
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
0 : 2
13.07.2025
КФУМ-Камератене
84' - 90'
86'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
КФУМ-Камератене
1 : 1
06.07.2025
Брюне
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
2 : 3
29.06.2025
КФУМ-Камератене
87' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
5 : 0
22.06.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Русенборг
1 : 1
01.06.2025
КФУМ-Камератене
82' - 90'
83'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
КФУМ-Камератене
0 : 1
26.05.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Фредрикстад
1 : 0
16.05.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
КФУМ-Камератене
1 : 3
11.05.2025
Тромсе
Был в запасе
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
1
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
ФотоСтало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
4
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
3
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+