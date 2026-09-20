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Чехия. Шанс Лига
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Славия
Nazar Sushchak
Статистика
Nazar Sushchak - статистика
Славия
#29 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
2 : 1
20.09.2026
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
4 : 0
05.09.2026
Зброевка
Был в запасе
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпаты
27
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Карпаты
1 : 2
23.05.2026
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Карпаты
2 : 0
17.05.2026
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Харьков
2 : 2
12.05.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Кривбасс
1 : 0
08.05.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Карпаты
0 : 0
02.05.2026
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
0 : 3
25.04.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Эпицентр
0 : 0
19.04.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Карпаты
2 : 0
11.04.2026
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Динамо К
0 : 1
04.04.2026
Карпаты
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
4 : 0
22.03.2026
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава
0 : 4
13.03.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Карпаты
1 : 1
08.03.2026
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Карпаты
0 : 1
01.03.2026
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Шахтер
3 : 0
22.02.2026
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полесье
3 : 2
13.12.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
1 : 0
05.12.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
0 : 0
29.11.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 2
22.11.2025
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
1 : 0
08.11.2025
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 1
03.11.2025
Карпаты
1' - 90'
54'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты
0 : 0
25.10.2025
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
1 : 3
19.10.2025
Эпицентр
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
0 : 2
04.10.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
3 : 3
27.09.2025
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Оболонь
0 : 2
22.09.2025
Карпаты
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка
2 : 2
29.08.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос
1 : 1
16.08.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
3 : 3
10.08.2025
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
03.08.2025
Полесье
1' - 90'
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