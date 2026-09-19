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Англия. Чемпионшип
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Мидлсбро
Рокас Пукштас
Статистика
€ 6 млн
Рокас Пукштас - статистика
Мидлсбро
25 августа 2004 (22)
#21 | Полузащитник
181 см
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
19.09.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Мидлсбро
2 : 2
15.09.2026
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
4 : 3
12.09.2026
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Кристал Пэлас
3 : 0
08.09.2026
Мидлсбро
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
05.09.2026
Мидлсбро
84' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
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Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидлсбро
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Кристал Пэлас
3 : 0
08.09.2026
Мидлсбро
84' - 90'
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