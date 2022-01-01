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Губерниев прокомментировал бунт Роналду
20:15
Пономарев – о Слуцком: «Никуда не годится и никуда не пойдет»
19:56
1
Семин выбрал сторону в конфликте Роналду с тренером Португалии
19:39
Мостовой и Тихонов составили команды-мечты для прощального матча за «Спартак»
19:27
Комментаторам «Матч ТВ» предложили массово покинуть канал
19:21
4
Розенбаум – о российских игроках: «Волосы выбелены, татухи, цветные бутсы, а мяч отскакивает»
19:00
4
Юран – о неизвестных иностранных тренерах: «Бац – и уже «Спартак» тренирует»
18:53
7
Стало известно, почему Роналду может вернуться в сборную Португалии
18:34
При Федуне игроки попадали в «Спартак» в обход скаутской службы
18:23
4
Пономарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
17:53
1
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