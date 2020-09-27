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МЛС 2026
Команды
Миннесота Юнайтед
Alec Smir
Статистика
Alec Smir - статистика
Миннесота Юнайтед
#1 | Вратарь
Иордания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
10.09.2026
Даллас
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
20.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
10.09.2026
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
46' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
20.08.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.08.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
26.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
2 : 1
23.07.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
23.05.2026
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
25.04.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Даллас
0 : 1
23.04.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
19.04.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.04.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Ванкувер Уайткепс
6 : 0
15.03.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 0
01.03.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Остин
2 : 2
22.02.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
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