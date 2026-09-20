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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Juan Cozzani - статистика

Платенсе
#30 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Платенсе
0 : 1
20.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
1' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Платенсе
2 : 1
16.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Эстудиантес
2 : 1
12.09.2026
Платенсе
1' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Флуминенсе
2 : 0
09.09.2026
Платенсе
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Платенсе
1 : 1
05.09.2026
Депортиво Риестра
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Холуд
32
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
3 : 0
16.05.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
04.05.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Холуд
1 : 1
30.04.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Таавун
1 : 2
11.04.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хиляль
6 : 0
08.04.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Холуд
2 : 2
03.04.2026
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хазм
2 : 1
12.03.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Холуд
1 : 4
07.03.2026
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Неом
1 : 2
28.02.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Халидж
2 : 3
24.02.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Нажма
2 : 1
14.02.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Холуд
1 : 0
07.02.2026
Аль-Шабаб
1' - 90'
78'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Дамак
0 : 0
03.02.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Холуд
0 : 3
30.01.2026
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Холуд
1 : 2
24.01.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Фат
2 : 5
20.01.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Холуд
0 : 1
17.01.2026
Аль-Ахли
1' - 90'
86'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
13.01.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Холуд
0 : 4
09.01.2026
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фейха
0 : 5
03.01.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Холуд
1 : 3
31.12.2025
Аль-Хиляль
1' - 90'
61'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 2
26.12.2025
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Холуд
1 : 2
21.11.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Кадисия
4 : 0
06.11.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Холуд
2 : 3
30.10.2025
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Рияд
1 : 0
23.10.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Холуд
5 : 1
17.10.2025
Аль-Нажма
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Шабаб
1 : 2
25.09.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд
2 : 1
18.09.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Наср
2 : 0
14.09.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
28.08.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
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