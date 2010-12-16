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Ибрахим Каш
Статистика
Ибрахим Каш - статистика
Завершил карьеру
20 сентября 1986 (39)
#78 | Защитник
183 см | 78 кг
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Хетафе
1 : 0
16.12.2010
Янг Бойз
1' - 72'
34'
Лига Европы, 5 тур
Оденсе
1 : 1
01.12.2010
Хетафе
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Хетафе
0 : 3
04.11.2010
Штутгарт
1' - 70'
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