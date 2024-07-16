Дэвид Попа - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Попа
|Команда
|Политехника Яссы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лудуш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|162
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Попа
|Команда
|Политехника Яссы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лудуш
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 2007 (17 лет)
|Рост
|162
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2024
|Был в запасе
|Политехника Яссы
|1:2
|Сепси
|Румыния. Лига I, 16 тур
|03.11.2024
|Был в запасе
|Политехника Яссы
|2:1
|Оцелул
|Румыния. Лига I, 15 тур
|21.10.2024
|Был в запасе
|Политехника Яссы
|1:0
|Униря Слобозия
|Румыния. Лига I, 13 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.07.2024
|46' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:0
|Виртус (Аквавива)
|72'