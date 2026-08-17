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Статистика
Marcus Bundgaard - статистика
Сендерийск
#16 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сендерийск
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
3 : 2
17.08.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
0 : 0
07.08.2026
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
1 : 0
03.08.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
2 : 3
26.07.2026
Мидтьюлланд
1' - 90'
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