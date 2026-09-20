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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Юргорден
Kristian Stromland Lien
Статистика
Kristian Stromland Lien - статистика
Юргорден
#9 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Юргорден
1 : 2
20.09.2026
Эльфсборг
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Юргорден
2 : 0
14.09.2026
ГАИС
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Кальмар
0 : 1
07.09.2026
Юргорден
1' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХамКам
28
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Бранн
3 : 1
30.11.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
3 : 0
08.11.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
3 : 1
02.11.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 3
26.10.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
ХамКам
2 : 1
19.10.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Фредрикстад
1 : 1
05.10.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
4 : 0
28.09.2025
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
1 : 0
21.09.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 2
14.09.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
ХамКам
1 : 3
31.08.2025
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
22.08.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
ХамКам
1 : 0
17.08.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
1 : 0
09.08.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
1 : 3
03.08.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
0 : 3
26.07.2025
ХамКам
1' - 90'
67'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
ХамКам
1 : 1
20.07.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
2 : 0
13.07.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
1 : 1
05.07.2025
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Брюне
1 : 1
29.06.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
ХамКам
1 : 3
22.06.2025
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Стремсгодсет
0 : 3
31.05.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
ХамКам
2 : 1
25.05.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
1 : 1
16.05.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
11.05.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
0 : 0
02.05.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
2 : 0
27.04.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
2 : 5
21.04.2025
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
3 : 0
05.04.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
ХамКам
2 : 1
30.03.2025
Кристиансунд
1' - 90'
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