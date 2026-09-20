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Виборг
Ruben Alte
Статистика
Ruben Alte - статистика
Виборг
#18 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
4 : 1
20.09.2026
Нордшелланд
70' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
78' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
0 : 2
04.09.2026
Люнгбю
70' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига конференций 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Команда
И
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Виборг
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
4 : 1
20.09.2026
Нордшелланд
70' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
78' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
0 : 2
04.09.2026
Люнгбю
70' - 90'
90'
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