Кристиан Расмуссен - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Расмуссен
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Люнгбю
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Расмуссен
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Люнгбю
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.11.2024
|Был в запасе
|Твенте
|2:2
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
|07.11.2024
|73' - 90'
|Аякс
|5:0
|Маккаби
|Лига Европы, 4 тур
|02.11.2024
|Был в запасе
|Аякс
|3:2
|ПСВ
|Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
|30.10.2024
|Был в запасе
|Фейеноорд
|0:2
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
|27.10.2024
|Был в запасе
|Аякс
|1:0
|Виллем II
|Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
|24.10.2024
|1' - 78'
|Карабах
|0:3
|Аякс
|Лига Европы, 3 тур
|20.10.2024
|73' - 90'
|Хераклес
|3:4
|Аякс
|Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
|88'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2024
|73' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|24.10.2024
|1' -78'
|Карабах (Агдам)
|0:3
|Аякс (Амстердам)
|03.10.2024
|1' -56'
|Славия (Прага)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|26.09.2024
|70' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Бешикташ (Стамбул)
|29.08.2024
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Ягеллония (Белосток)
|22.08.2024
|Был в запасе
|Ягеллония (Белосток)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|01.08.2024
|1' -60'
|Войводина (Нови Сад)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|25.07.2024
|1' -62'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|Войводина (Нови Сад)