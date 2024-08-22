Хесус Имас - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Имас
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лейда
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1990 (34 года)
|Рост
|174
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Имас
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лейда
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1990 (34 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.11.2024
|1' - 90'
|Ягеллония
|2:2
|Ракув
|Польша. Экстракласа, 15 тур
|68'
|07.11.2024
|1' - 85'
|Ягеллония
|3:0
|Мольде
|Лига конференций, 3 тур
|60' 75'
|03.11.2024
|1' - 89'
|Гурник
|0:2
|Ягеллония
|Польша. Экстракласа, 14 тур
|65'
|27.10.2024
|1' - 73'
|Ягеллония
|3:1
|Корона
|Польша. Экстракласа, 13 тур
|51'
|24.10.2024
|1' - 90'
|Ягеллония
|2:0
|Петрокуб
|Лига конференций, 2 тур
|19.10.2024
|1' - 70'
|Заглембе
|1:3
|Ягеллония
|Польша. Экстракласа, 12 тур
|20' 58'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ягеллония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2024
|1' -59'
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Ягеллония (Белосток)
|22.08.2024
|1' -90'
|Ягеллония (Белосток)
|1:4
|Аякс (Амстердам)