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    Боян Ковачевич - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Боян
    Фамилия Ковачевич
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Родной город Ужице
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 2004 (20 лет)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.11.2024 1' - 90' Мирандес 2:2 Кадис Испания. Сегунда, 14 тур
    02.11.2024 1' - 90' Спортинг 2:0 Кадис Испания. Сегунда, 13 тур
    29.10.2024 Был в запасе Реал Хаэн 0:3 Кадис Испания. Кубок, 1 раунд
    26.10.2024 1' - 90' Кадис 2:0 Реал Ов Испания. Сегунда, 12 тур
    23.10.2024 1' - 90' Эйбар 1:0 Кадис Испания. Сегунда, 11 тур
    20.10.2024 Был в запасе Кадис 0:1 Расинг Испания. Сегунда, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2024 1' -90' Мирандес (Миранда де Эбро) 2:2 Кадис (Кадис)
    02.11.2024 1' -90' Спортинг (Хихон) 2:0 Кадис (Кадис)
    26.10.2024 1' -90' Кадис (Кадис) 2:0 Реал Ов (Овьедо)
    23.10.2024 1' -90' Эйбар (Эйбар) 1:0 Кадис (Кадис)
    20.10.2024 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Расинг (Сантандер)
    12.10.2024 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Малага (Малага)
    04.10.2024 Был в запасе Уэска (Уэска) 3:1 Кадис (Кадис)
    28.09.2024 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:2 Эльденсе (Эльда)
    22.09.2024 Был в запасе Картахена (Картахена) 1:2 Кадис (Кадис)
    15.09.2024 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Расинг де Феррол (Феррол)
    31.08.2024 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
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