Боян Ковачевич - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Ковачевич
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ужице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Ковачевич
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ужице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.11.2024
|1' - 90'
|Мирандес
|2:2
|Кадис
|Испания. Сегунда, 14 тур
|02.11.2024
|1' - 90'
|Спортинг
|2:0
|Кадис
|Испания. Сегунда, 13 тур
|29.10.2024
|Был в запасе
|Реал Хаэн
|0:3
|Кадис
|Испания. Кубок, 1 раунд
|26.10.2024
|1' - 90'
|Кадис
|2:0
|Реал Ов
|Испания. Сегунда, 12 тур
|23.10.2024
|1' - 90'
|Эйбар
|1:0
|Кадис
|Испания. Сегунда, 11 тур
|20.10.2024
|Был в запасе
|Кадис
|0:1
|Расинг
|Испания. Сегунда, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2024
|1' -90'
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|2:2
|Кадис (Кадис)
|02.11.2024
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|26.10.2024
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Реал Ов (Овьедо)
|23.10.2024
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|20.10.2024
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Расинг (Сантандер)
|12.10.2024
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Малага (Малага)
|04.10.2024
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|28.09.2024
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:2
|Эльденсе (Эльда)
|22.09.2024
|Был в запасе
|Картахена (Картахена)
|1:2
|Кадис (Кадис)
|15.09.2024
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Расинг де Феррол (Феррол)
|31.08.2024
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)