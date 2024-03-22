Сесар Перес - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Сесар
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Унион Ла Калера
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Сесар
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Унион Ла Калера
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.06.2024
|Был в запасе
|Чили
|0:1
|Аргентина
|Кубок Америки, 2 тур
|22.06.2024
|Был в запасе
|Перу
|0:0
|Чили
|Кубок Америки, 1 тур
|12.06.2024
|Был в запасе
|Чили
|3:0
|Парагвай
|Товарищеские матчи. Сборные
|02.06.2024
|1' - 90'
|Кобресаль
|2:1
|Унион Ла Калера
|Чили. Примера, 15 тур
|31.05.2024
|1' - 74'
|Унион Ла Калера
|0:1
|Альянца
|Копа Судамерикана, 6 тур