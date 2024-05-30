Ариэль Ласситер - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Ариэль
|Фамилия
|Ласситер
|Команда
|Монреаль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Ариэль
|Фамилия
|Ласситер
|Команда
|Монреаль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.06.2024
|1' - 90'
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика
|Кубок Америки, 1 тур
|10.06.2024
|1' - 64'
|Гренада
|0:3
|Коста-Рика
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 2 тур
|07.06.2024
|1' - 90'
|Коста-Рика
|4:0
|Сэйнт Китс и Невис
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, Второй раунд, 1 тур
|02.06.2024
|1' - 45'
|Филадельфия Юнион
|2:1
|Монреаль
|США. МЛС, 23 тур
|45'
|30.05.2024
|1' - 90'
|Монреаль
|4:2
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 22 тур
|6' 38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2024
|1' -90'
|Бразилия
|0:0
|Коста-Рика