Всеволод Елисеев - статистика
#90 | Вратарь
|Имя
|Всеволод
|Фамилия
|Елисеев
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 мая 2006 (18 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Всеволод
|Фамилия
|Елисеев
|Команда
|Луки-Энергия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 мая 2006 (18 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.06.2024
|Был в запасе
|Звезда
|2:2
|Луки-Энергия
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
|26.05.2024
|46' - 90'
|Луки-Энергия
|2:1
|Родина-М
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луки-Энергия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2024
|Был в запасе
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:2
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|26.05.2024
|46' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|90'