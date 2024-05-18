Тарас Романчук - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Тарас
|Фамилия
|Романчук
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Имя
|Тарас
|Фамилия
|Романчук
|Команда
|Ягеллония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 ноября 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.06.2024
|1' - 61'
|Польша
|3:1
|Украина
|Товарищеские матчи. Сборные
|30'
|25.05.2024
|1' - 90'
|Ягеллония
|3:0
|Варта
|Польша. Экстракласа, 34 тур
|11'
|18.05.2024
|1' - 86'
|Пяст
|1:1
|Ягеллония
|Польша. Экстракласа, 33 тур