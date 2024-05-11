Доминик Затор - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Затор
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калгари
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Затор
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Калгари
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.06.2024
|56' - 90'
|Нидерланды
|4:0
|Канада
|Товарищеские матчи. Сборные
|25.05.2024
|1' - 90'
|Лех
|1:2
|Корона
|Польша. Экстракласа, 34 тур
|18.05.2024
|67' - 90'
|Корона
|2:0
|Рух
|Польша. Экстракласа, 33 тур
|11.05.2024
|1' - 90'
|Ягеллония
|3:0
|Корона
|Польша. Экстракласа, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.06.2024
|56' -90'
|Нидерланды
|4:0
|Канада