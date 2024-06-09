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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Канада
Франция - Канада: обзор матча 09 июня 2024
Франция
09.06.2024, воскресенье, 22:15
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Канада
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Франция - Канада
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
А. Гризманн
87'
84'
Замена
Т. Олувасейи
️️️️
И. Коне
84'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Т. Бьюкенан
84'
Замена
К. Хайберт
️️️️
А. Дэвис
Замена
К. Коман
️️️️
У. Дембеле
74'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
М. Тюрам
74'
71'
Замена
К. Миллер
️️️️
Д. Корнелиус
71'
Замена
Д. Осорио
️️️️
К. Ларин
62'
Замена
Р. Ларея
️️️️
А. Джонстон
Замена
И. Конате
️️️️
Д. Упамекано
62'
Замена
Б. Барколя
️️️️
О. Жиру
62'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Т. Эрнандес
46'
Желтая карточка
Э. Камавинга
40'
37'
Желтая карточка
А. Джонстон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Канада
16
Максим Крепо
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
26
Кайл Хайберт
ЦЗ
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
5
Доминик Затор
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ОП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Тео Бэйр
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
25
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Меньян
19
Эрнандес
17
Салиба
4
Упамекано
5
Кунде
13
Канте
6
Камавинга
7
Дембеле
9
Жиру
9
Тюрам
7
Гризманн
4-1-1-2-2
16
Крепо
2
Джонстон
15
Бомбито
13
Корнелиус
19
Дэвис
7
Эустакиу
8
Коне
17
Бьюкенан
11
Миллар
9
Ларин
10
Дэвид
19
Эрнандес
3
Менди
3
Менди
19
Эрнандес
4
Упамекано
15
Конате
15
Конате
4
Упамекано
7
Дембеле
7
Коман
7
Коман
7
Дембеле
9
Жиру
12
Барколя
12
Барколя
9
Жиру
9
Тюрам
10
Мбаппе
10
Мбаппе
9
Тюрам
7
Гризманн
12
Муани
12
Муани
7
Гризманн
13
Корнелиус
4
Миллер
4
Миллер
13
Корнелиус
19
Дэвис
26
Хайберт
26
Хайберт
19
Дэвис
2
Джонстон
22
Ларея
22
Ларея
2
Джонстон
9
Ларин
21
Осорио
21
Осорио
9
Ларин
17
Бьюкенан
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
17
Бьюкенан
8
Коне
12
Олувасейи
12
Олувасейи
8
Коне
Остались в запасе
Франция
Канада
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Дейн Сент-Клер
ВР
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
5
Доминик Затор
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Тео Бэйр
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
25
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
4
Люк Де Фужероля
ПЗ
5
Доминик Затор
ПЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Тео Бэйр
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
25
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Франция - Канада
1
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
18
7
Офсайды
4
2
Количество передач
521
494
Сейвы
0
4
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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