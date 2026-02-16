Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Команды
Чертаново
Игорь Русяев
Трансферы
Игорь Русяев - трансферы
Чертаново
19 января 2007 (19), Каменск-Шахтинский
#44 | Защитник
185 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.02.26 / 30.06.27
Чертаново
Челябинск
Свободный агент
01.01.25 / 16.02.26
Чертаново (мол)
Чертаново
?
Главные новости
Лещук ответил на критику Мостового
21:13
«Ахмат» объявил о переходе игрока «Спартака»
20:40
1
Головину посоветовали задуматься о завершении карьеры
20:38
В ЦСКА отреагировали на слова Генича о будущих травмах Глебова
20:20
Бубнов составил топ-3 лучших тренеров мира
19:57
3
Мостовой ответил, готов ли он стать президентом «Спартака»
19:30
5
Орлов назвал футболиста «Зенита», способного выигрывать матчи в одиночку
19:12
11
Президент ФИФА Инфантино шокирован инцидентом в Лиге чемпионов
19:07
7
Ловчев мог возглавить «Спартак» вместо Романцева
19:01
4
«Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами
17:59
18
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: