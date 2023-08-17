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Кабилия
Рияд Будебуз
Статистика
€ 450 тыс
Рияд Будебуз - статистика
Кабилия
19 февраля 1990 (36)
#10 | Полузащитник
177 см | 69 кг
Алжир | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов Африки 2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
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Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
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Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Ахли
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Халидж
1 : 3
17.08.2023
Аль-Ахли
1' - 81'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
3 : 1
11.08.2023
Аль-Хазм
1' - 66'
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