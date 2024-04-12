Артем Горностаев - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Горностаев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 2006 (17 лет)
|Имя
|Артем
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Горностаев
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 ноября 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 46'
|Краснодар (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 24'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|1' -24'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)