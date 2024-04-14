Абдул Азиз Туре - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Абдул Азиз
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 2002 (21 год)
|Имя
|Абдул Азиз
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|1' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|19.04.2024
|86' - 90'
|Сморгонь
|2:2
|Гомель
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|1' - 58'
|Нафтан
|1:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|19.04.2024
|86' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|14.04.2024
|1' -58'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Сморгонь (Сморгонь)