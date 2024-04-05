Кирилл Лисицын - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Лисицын
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 февраля 2007 (17 лет)
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Лисицын
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 февраля 2007 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол)
|3:1
|Факел (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|4' - 90'
|Ростов (мол)
|0:3
|Урал (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|4' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)