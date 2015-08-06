Статистика по турнирам

Лига Европы 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009