Мэтти Поллок - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Мэтти
|Фамилия
|Поллок
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Имя
|Мэтти
|Фамилия
|Поллок
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|1' - 79'
|Мидлсбро
|3:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 46 тур
|20'
|27.04.2024
|1' - 90'
|Уотфорд
|1:0
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 45 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Уотфорд
|0:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 44 тур
|13.04.2024
|1' - 62'
|Саутгемптон
|3:2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 43 тур
|10.04.2024
|1' - 90'
|Ипсвич Таун
|0:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 42 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2024
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|28.01.2024
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.01.2024
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Честерфилд (Честерфилд)