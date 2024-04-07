Урош Сремчевич - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Сремчевич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Сремчевич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крагуевац
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 2006 (18 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Црвена Звезда
|2:1
|ТСЦ Бачка Топола
|Сербия. Суперлига, 3 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Црвена Звезда
|3:2
|Партизан
|Сербия. Суперлига, 1 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Црвена Звезда
|3:0
|Железничар
|Сербия. Суперлига, 30 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Радник
|0:2
|Црвена Звезда
|Сербия. Суперлига, 29 тур
|Команда
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|Дата
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|Матч