Богдан Цыбров - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Цыбров
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Цыбров
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 90'
|Рубин (мол)
|2:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|1' - 90'
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 74'
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|77'
|05.04.2024
|1' - 86'
|Строгино (мол)
|4:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|10' 69'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|6
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Строгино (мол) (Москва)
|19.04.2024
|1' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|12.04.2024
|1' -74'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|77'
|05.04.2024
|1' -86'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|10' 69'
|29.03.2024
|1' -86'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|3'
|15.03.2024
|73' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)