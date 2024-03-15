Илья Иванов - статистика
#82 | Вратарь
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 июня 2005 (18 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|Был в запасе
|Факел (мол)
|1:1
|Чертаново (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|05.04.2024
|1' - 90'
|Чертаново (мол)
|3:3
|Пари НН (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|Был в запасе
|Факел (мол) (Воронеж)
|1:1
|Чертаново (мол) (Москва)
|05.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:3
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|29.03.2024
|Был в запасе
|Чертаново (мол) (Москва)
|3:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)