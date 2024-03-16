Артем Соколовский - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Соколовский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Соколовский
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2006 (17 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Днепр
|0:2
|Динамо
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|07.04.2024
|1' - 46'
|Динамо
|2:2
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|Был в запасе
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)
|07.04.2024
|1' -46'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|38'
|31.03.2024
|46' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.03.2024
|1' -69'
|Динамо (Минск)
|5:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|20'