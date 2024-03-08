Арсений Гердт - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Гердт
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Арсений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Гердт
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2006 (18 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|46' - 90'
|Кр. Советов (мол)
|0:7
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|75' 87'
|19.04.2024
|1' - 90'
|Локомотив (мол)
|2:1
|Сочи (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|12.04.2024
|1' - 80'
|Рубин (мол)
|0:2
|Локомотив (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|54'
|05.04.2024
|1' - 90'
|Локомотив (мол)
|2:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 4 тур
|2' 64'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|7
|2
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:7
|Локомотив (мол) (Москва)
|75' 87'
|19.04.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Сочи (мол) (Сочи)
|12.04.2024
|1' -80'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|54'
|05.04.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|2' 64'
|29.03.2024
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|2'
|15.03.2024
|1' -72'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Балтика (мол) (Калининград)
|08.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Строгино (мол) (Москва)
|31' 89'